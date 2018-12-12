Takımı bir an önce toparlaması beklenen Ersun Yanal, 4 konuya ağırlık verecek.

1-Takımda dibe vuran morali ve iletişim sorunlarını çözecek.

2-Futbolcuların fizik kondisyonunu artırmaya çalışacak.

3-Kadro dışı isimlerin durumunu netleştirecek.

4-Ara transferde izlenecek rotaya yön verecek.

Fenerbahçe’nin başına 2. kez geçecek olan Ersun Yanal, kariyerinin en önemli ve zorlu sınavlarından birini çıkacak. Öncelikle takımda dibe vuran moral ve motivasyonu yükseltmesi gereken Yanal, futbolcular arasındaki iletişim problemlerini ve sevgisizlik ortamını ortadan kaldırmaya çalışacak. Tecrübeli çalıştırıcı bütün bunları yaparken, takımın fizik kondisyonunu artırmaya yönelik idmanları hayata geçirecek.

AATIF VE DIRAR'IN SATILMASI PLANLANIYOR

Ersun Yanal, yapacağı bu çalışmalarla takımı bir önce toparlayıp çıkışa geçirmeyi ve sezon sonunda ligi UEFA Avrupa Ligi potasında bitirmeyi hedefliyor. Takımın başındaki ilk maçına pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısında çıkacak olan Ersun Yanal’ı bekleyen

en kritik sorunlardan biri uzun süredir kadro dışı olan Volkan Demirel, Dirar, Aatıf ve Ozan Tufan’ın durumu. Yanal’ın dört oyuncuyu da devre arası kampına götürmesi beklenirken, yönetimin planı; Aatıf ve Dirar’ı satmak. Diğer iki oyuncu ise büyük olasılıkla ikinci yarıda takıma dönecek.

KEMAL ASLAN FENERBAHÇE'DE İŞBAŞI YAPIYOR

Ersun Yanal, devre arası transfer döneminde de önemli rol oynayacak. Önceki gün sportif direktör Damien Comolli ile bu konuda bir toplantı yapan başkan Ali Koç, Yanal’ın da görüşlerini aldıktan sonra transferde izlenecek yol haritasını netleştirecek. Koç ve Comolli, öncelikle santrfor alınması gerektiği konusunda görüş birliğine varırken, Yanal’ın talepleri doğrultusunda diğer mevkilere de transfer yapılabilir. Bu arada, eski futbolculardan Kemal Aslan önümüzdeki günlerde kulüpte işbaşı yapacak. Özellikle genç oyunculara ağabeylik yapacak olan Aslan, bu anlamda Comolli’nin yükünü hafifletecek.

Kaynak: Hürriyet