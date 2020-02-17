Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, son üç haftada galibiyet alamadı ve zirve yarışında büyük bir yara aldı. Deneyimli teknik adamın kariyeri boyunca büyük bir 'Şubat' sendromu var. Fenerbahçe ile şampiyon olduğu sezon dahil sezonun Şubat dönemine denk gelen maçlarında galibiyet serisi yakalamadığı ve puan kayıpları yaşadığı gözleniyor.

2019-2020 sezonu (1.2.2020-15.2.2020 arası) / 3 maç 0 galibiyet 1 beraberlik 2 yenilgi

Trabzonspor-Fenerbahçe 2-1

Fenerbahçe-Alanyaspor 1-1

Ankaragücü-Fenerbahçe 2-1

2018-2019 sezonu (1.2.2019-25.2.2019 arası) / 4 maç 1 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi

Fenerbahçe-Göztepe 1-0

Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

Fenerbahçe-Konyaspor 1-1

Beşiktaş-Fenerbahçe 3-3

Şampiyon olduğu sezon - 2013-2014 sezonu (1.2.2014-24.2.2014 arası) / 4 maç 1 galibiyet 1 beraberlik 2 yenilgi

Eskişehirspor-Fenerbahçe 2-1

Sivasspor-Fenerbahçe 2-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa 2-1

Elazığspor-Fenerbahçe 1-1

Trabzonspor, Eskişehirspor ve Manisaspor'da da şubatta başarısız

Ersun Yanal'ın bu sezonları dışında Trabzonspor'un başında görev yaparken 2016-17 sezonunda 11.2.2017 ile 25.2.2017 tarihleri arasında 3 lig maçında 1 galibiyet 2 beraberlik, 2014-15 sezonunda 7.2.2015 ile 22.2.2015 arasında yine 1 galibiyet 2 beraberlik almıştı. Ersun Yanal, 2012-13 sezonunda Eskişehirspor'u çalıştırırken 3.2.2013 ile 23.2.2013 arasında 4 lig maçında 1 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi ile yine 7 puan kaybetmişti. 2006-07 sezonunda Manisaspor ile bir ara liderlik koltuğuna da oturan Ersun Yanal, 3.2.2007 ile 23.2.2007 arasında oynanan 4 lig maçında 1 beraberlik 3 yenilgi almış ve sadece bir puan alabilmişti. Daha sonra üç yenilgi daha alan Yanal takımdan ayrılmıştı.









fanatik.com.tr / Tolga Kuru



