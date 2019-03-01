Elinde geniş bir kadrosu olan Ersun Yanal, buna rağmen sahaya süreceği 11’i büyük ölçüde belirledi. Derbinin ikinci yarısında Valbuena oyuna girdikten sonra sağ kanatta oynamış, Dirar ise savunmanın sağına geçmişti.

Ekici ikinci yarıda

Bu ikili, müthiş bir uyum gösterdi, ilk iki gol sağ kanat akınlarıyla geldi. Ersun Yanal, sağ kanadı yine Valbuena ile Dirar’a emanet etmeyi planlıyor. Orta sahada ise Mehmet Ekici iyileşti ve oynayacak duruma geldi. Ancak Yanal’ın, Tolgay-Zajc ikilisini bozması beklenmiyor. Ekici’nin ikinci yarıda süre alması muhtemel. Başarılı teknik adam en büyük zorluğu, Andre Ayew ile Victor Moses arasında seçim yapmakta yaşıyor.

Seçim maç günü

Moses, Zenit ve Beşiktaş maçlarında formsuzdu. Sol kanatta beklenen katkıyı veremedi. Ancak Yanal, Nijeryalı’yı aniden kesmek de istemiyor. Ayew ise derbide oyuna girdikten sonra performansıyla çok ön plana çıkmasa da takımın ileride top tutmasına yardımcı oldu. Ersun Yanal’ın bu ikili arasındaki seçimi maç günü yapması bekleniyor.



