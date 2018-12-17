Fenerbahçe, Erzurumspor'la 2-2 berabere kaldı, Kadıköy'de taraftarını yine üzüntüye boğdu.

Sarı Lacivertliler'de uzatma dakikalarında yenen gol büyük şok yaşatırken, Ersun Yanal ilk maçında kazanamamış oldu.

Konya deplasmanı...

Yanal'ın ilk Fenerbahçe deneyiminde de benzer bir skor alınmıştı. Hatta Fenerbahçe yine 2-0 öne geçmiş ama maçı 3-2 kaybetmişti. Sezonun ve Yanal'ın ilk Süper Lig maçıydı. Yobo ve Emre Belözoğlu'nun golleiyle Kanarya son 15 dakikaya 2-0 öne girmiş ancak Tomas Borek, Ali Çamdalı ve Recep Aydın'ın gollerine engel olamayarak unutulmayacak bir mağlubiyet almıştı.

Yanal maç sonu "Böyle bir yenilgi bu takım bir daha taraftarına yaşatmayacak ve biz sezon sonu şampiyon olacağız" demişti. Fenerbahçe de sezonu Nisan ayında gelen şampiyonlukla tamamlamıştı.

Bu haberi de okudular Ersun Yanal: Fenerbahçe'nin yememesi gereken bir gol



