Fenerbahçe’de Aleksandar Kolarov heyacanı yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım için öncelikli bölge olmasa da Sırp futbolcunun transferinin en önemli sebebi takımdaki kalite eksikliğini gidermekti. Teknik Direktör Ersun Yanal, yönetimle yaptığı tüm görüşmelerde ciddi kalite eksikliği yaşadıklarını ifade etti. Yanal, sezon boyunca maçlarda etkili oynadıkları bölümler olsa da kalite noksanlığı sebebiyle son vuruşlar, kritik pozisyonlar, ortalar ve pozisyon almada sıkıntı yaşandığını dile getirdi.

Önemli rol

Tecrübeli teknik adam bu sıkıntıyı gidermek için yönetime de bir liste verdi. Bu listenin en üstünde yer alan isimlerden biri Kolarov’du. Frikikleri, pasları, ortaları ve oyun zekasının yanı sıra İngiltere ve İtalya tecrübesini bünyesinde barındıran 33 yaşındaki oyuncu takımın kalite sorununu çözmesinde önemli rol alacak.

Roma’nın tecrübeli futbolcusunun sarı-lacivertli takımın teklifini kabul etmesinde kariyerinin son bölümüne girmesi büyük etken oldu. 33 yaşında olan ve yavaş yavaş kariyerinin sonlarına yaklaşan deneyimli yıldızın yeni bir meydan okumaya ihtiyacı olduğunu düşündüğü kaydedildi.

Meydan okuma

10 yıldır İngiltere ve İtalya’da üst düzey liglerde oynayan yıldız savunmacının teklife olumlu yaklaşmasının nedenini sarı-lacivertli yönetime “Fenerbahçe benim için kariyerimde yeni bir meydan okuma demek. Hiç yaşamadığım bir tecrübe olacak“ diye açıkladığı bildirildi.

Kolarov’un Fenerbahçe’de alacağı sorumluluk önemli bir faktör oldu. Ersun Yanal’ın çok istediği başarılı oyuncuya liderlik görevi vereceği belirtildi. Bu da yapılan görüşmelerde Kolarov’a aktarıldı.

Sözleşme şartlarında sorun kalmadı

Aleksandar Kolarov’la sözleşme konusunda da uzlaşma sağlandı. Sırp futbolcu ısrarla 3 yıl sözleşme istese de Fenerbahçe yönetimi 2 yıllık sözleşme teklif etti. Bu nedenle uzun bir süre anlaşma sağlanamamıştı.

Son olarak iki taraf, 2+1 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaştı. 1 yıllık opsiyon Kolarov’un oynayacağı maç sayısına ve performansına göre devreye girecek. 33 yaşındaki yıldız yıllık 2.8 milyon euro garanti ücret alacak. Bunun yanı sıra maç başları ve bonusları da olacak.

Kaynak: Skorer