Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında konuk ettiği Göztepe’yi 2-0 yenerek bu sezon ligde ilk kez üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında tempolu bir futbol ortaya koyan Fenerbahçe, soyunma odasına 7. dakikada Andre Ayew’in attığı golle 1-0 önde gitti. İkinci yarıda 10 kişi kalan rakibi karşısında Fenerbahçe, 73. dakikada Victor Moses’in golüyle durumu 2-0’a getirdi ve sahadan da bu skorla galip ayrıldı. Bu sezon Süper Lig’de ilk kez üst üste 2 maç kazanan Fenerbahçe, puanını 23’e yükseltti. Sarı-lacivertliler ligde geçen hafta da Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 3-2 galip gelmişti.

Göztepe ise Süper Lig’de üst üste 3. yenilgisini aldı ve 22 puanda kaldı.

Moses golle tanıştı

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Victor Moses, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. Sarı-lacivertli takımla ikinci maçına çıkan ve 64. dakikada oyuna giren Moses, 73. dakikada fileleri havalandırdı.

Kadıköy golcüsü Ayew

Fenerbahçe’nin Ganalı futbolcusu Ayew, bu sezon sarı-lacivertli formayla attığı bütün golleri Kadıköy’de kaydetti. Süper Lig’deki 5. golünü Göztepe karşısında atan Ayew, bu gollerin hepsini Ülker Stadı’nda rakip ağlara gönderdi.

Ayew, İstikbal Mobilya Kayserispor, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan sonra Göztepe filelerini de Kadıköy’de havalandırdı.

Tolgay Arslan siftah yaptı

Fenerbahçe’nin yeni transferi Tolgay Arslan, sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı. Karşılaşmanın 64. dakikasında Yassine Benzia’nın yerine oyuna dahil olan Tolgay, taraftarlardan büyük alkış aldı.

Yanal’ın Kadıköy serisi devam etti

Fenerbahçe, Ersun Yanal’ın teknik direktörlüğünde Kadıköy’de çıktığı 20. Süper Lig maçını da kaybetmedi. Yanal yönetiminde Kadıköy’de 20 lig maçında Fenerbahçe, 16 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig’de Yanal yönetiminde bu sezon çıktığı 5. maçta da kaybetmedi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Ersun Yanal tezahüratları

Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal lehine tezahüratlar yaptı.

Tecrübeli teknik adamla ligde çıkışa geçen sarı-lacivertli takım, taraftarlarını da mutlu etti. Skorun 2-0 olmasından sonra tribünlerden Ersun Yanal tezahüratları yükseldi. Yanal da taraftarlara el sallayarak karşılık verdi.

Mehmet Topal cezalı

Fenerbahçe’de Mehmet Topal, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu sezon ligde 4. kez sarı kartla cezalandırılan Mehmet Topal, gelecek hafta İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.

Göztepe, 50. dakikada 10 kişi kaldı

Göztepe, karşılaşmanın 50. dakikasında Cameron Jerome’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Jerome’nin Sadık Çiftpınar’a yaptığı sert hareket sonrasından hakem Suat Arslanboğa, doğrudan kırmızı kartına başvurdu ve Göztepe kalan dakikaları 10 kişi oynadı.

Sadık devam edemedi

Sarı-lacivertlilerin stoperi Sadık Çiftpınar, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. Maçın 50. dakikasında Jerome’nin yaptığı faulle ayağına sert bir darbe alan Sadık, maça 20 dakika devam etti ve 70. dakikada yerini Jailson’a bıraktı.