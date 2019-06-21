Teknik Direktör Ersun Yanal, Düzce’de Topuk Yaylası kampına hazırlanıyor. Deneyimli teknik adam, devre arası kampında 9 günlük süreçte takıma fazla yükleme yapamamıştı.

Şimdi ise bu konuda ciddi bir zaman bulunuyor. Özellikle sezon başındakisert ve ağır çalışmalarıyla bilinen Yanal, bütün bir sezonu taşıyacak çalışmaların Topuk Yaylası’nda yapılacağını ifade ediyor. Bu nedenle iki haftalık süreçte futbolcuları ağır bir antrenman temposu bekliyor. Ardından bir dinlenme sürecinin verileceği belirtilirken, Avusturya ve Almanya’da hazırlık maçlarına çıkılacak. Devre arası kampında dinlenme süreci çok kısa olduğu yüklemeler dikkatli yapılmıştı.

(Milliyet)