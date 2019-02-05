Tolgay’ın kadroya katılışı ve orta sahada Mehmet Ekici’nin yakaladığı form durumu Ersun Yanal’ın hedeflerine ulaşmasını da sağladı. 2014-15 sezonun devre arasında Trabzonspor’da görev yapan Ersun Yanal, bir kez daha kadrosuna Tolgay’ı katmak istemişti.

O dönem Hamburg’da oynayan tecrübeli orta saha için bizzat Almanya’ya giden ve görüşmeleri sonlandıran başarılı teknik adam, Beşiktaş’ın devreye girmesiyle yıkılmıştı. Aynı dönem mevcut kadrosunda Mehmet Ekici’ye de sahip olan Yanal, oyuncusunun 6 frikik golü bulduğu sezonda büyümesini sağlamıştı.

4 sene sonra

Tam 4 sene sonra bu defa Fenerbahçe’de devre arası transfer dönemini iyi değerlendiren Ersun Yanal, Beşiktaş’tan ayrılan Tolgay’ın sarı-lacivertli formayı giymesini tamamladı. Ayrıca yine buluştuğu Mehmet Ekici’nin performans artırmasına ön ayak oldu.

4-1-4-1 yapısında orta sahayı kalabalık tutan tecrübeli çalıştırıcı, Mehmet Ekici-Tolgay Arslan ikilisini merkezde görevlendirecek. Avrupa listesine de alınan 28 yaşındaki futbolcu, Ekici ile beraber gelecek sezonun takımında da kilit rol alacak.

(Skorer)