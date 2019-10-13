Sezon başından bu yana sakatlık sıkıntısı yaşayan ve sadece Galatasaray derbisinde 1 dakika şans bulan Hasan Ali Kaldırım, son çare olarak ABD’nin yolunu tutmuştu. Özel bir tedavi merkezinde ayağına yeni tabanlık yaptırılan tecrübeli futbolcu, İstanbul’a geri döndü.

Bu özel tabanlık ile bir süre maçlara çıkacak olan Hasan Ali Kaldırım, soluğu ilk olarak sağlık ekibinin yanında alacak. Eldeki son raporlar detaylı olarak değerlendirilip, futbolcunun durumu gözler önüne serilecek.

Eğer sağlık ekibi olumlu rapor verirse, yıldız futbolcu hafta içinde takıma katılacak. Ancak oyuncuyla ilgili kesin kararı teknik direktör Ersun Yanal verecek. Tam iyileşmişken Hasan Ali’yi yeniden kaybetmek istemeyen Yanal, idmanlardaki durumuna göre öğrencisine Denizlispor maçında şans verip vermeyeceğini netleştirecek.