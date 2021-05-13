Ersun Yanal’ın gözü kupada

Kırmızı-Beyazlı takım ligin 42’nci ve son haftasında sahasında Konyaspor ile prestij maçına çıkacak. İki takımın da ligde herhangi bir düşme ya da Avrupa iddiası bulunmuyor. Antalyaspor’da gözler lig maçının ardından Beşiktaş ile oynanacak Türkiye Kupası maçına çevrilmiş durumda. Teknik direktör Ersun Yanal, Türkiye Kupası finalini düşünerek İH Konyaspor maçına alternatif bir kadro ile çıkmanın planlarını yapıyor. “Camiamıza bayram hediyesini kupayla vermek istiyoruz” diyen başarılı hoca, “Antalyaspor bunu hak ediyor” ifadelerini kullandı.