Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor ile 1-1 beraber kalan ve haftayı 15. sırada tamamlayan sarı lacivertli ekipte transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sezon başında Leicester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Slimani'den istenilen performansı alamayan Ersun Yanal bu bölgeye takviye yapmak istiyor.

Listede 1. sırada

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın transfer listesinin 1. sırasında Spartak Moskova'da forma giyen Ze Luis olduğu öğrenildi. Tecrübeli teknik adam forvet ve sol kanat mevkinde görev yapan yıldız oyuncunun transferini çok istiyor.

27 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcu Spartak Moskova ile bu sezon çıktığı 24 maçta 14 gole imza attı. Yıldız ismin piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

(Senad Ok / Skorer)

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