İspanyol forvet, 6 maçlık cezanın ardından Giresun’da sahalara çok şık bir golle dönüş yaptı. Roberto Soldado, uzun süre oynamamasına rağmen sergilediği futbolla da sınıfı geçti. Slimani’nin formsuzluğu nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Ersun Yanal, tecrübeli golcünün dönüşüyle birlikte rahat nefes aldı.

Yanal, Antalya deplasmanında ileri uçta Soldado ile maça başlayacak. Başarılı teknik adam, İspanyol oyuncuyla birlikte gol yollarında yaşanan sıkıntının aşılacağına inanıyor.

Yıldız futbolcu da, “Takımımın zor durumda olduğunu biliyorum. Fenerbahçe’yi buradan çıkarmak için elimden gelen her katkıyı vereceğim” ifadelerini kullanarak ne kadar hazır ve hırslı olduğuna vurgu yaptı.

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