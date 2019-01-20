Süper Lig’de henüz galibiyeti olmayan Ersun Yanal’ı, Bursaspor ile oynayacakları maç öncesi sıkıntı bastı. Ümraniyespor ile oynanan kupa maçında öğrencilerinin dibe vurması, tecrübeli teknik adamı yeni arayışlara iterken Yanal, yardımcıları ile birlikte Samandıra’da adeta sabahlamaya başladı.

Takımını kaos ortamından bir an önce çıkarmak için kolları sıvayan deneyimli çalıştırıcı, ayrıca kaptanlar Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Topal’ın yanı sıra, takımın tecrübelileri Skrtel, Valbuena ve Soldado ile bir araya gelip, zorlu süreci nasıl aşacakları konusunu masaya yatırdı.

‘Hayati bir karşılaşma’

Bu isimlerden arkadaşlarını motive etmelerini ve birlik beraberlik ruhunu yeniden aşılamalarını isteyen Yanal, “Bursaspor maçı bizim açımızıdan hayati bir karşılaşma. Bu maçı kazanmamız halinde özgüvenimiz yeniden yerine gelecek. Kazanma alışkanlığı edineceğiz” diyerek ekibini motive etmeye çalıştığı öğrenildi.