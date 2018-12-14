■ Süreç ilk başladığında Ersun Yanal yakın çevresine, “Fenerbahçe’nin bir hocası var. Ne söylesem yanlış anlaşılır, insanlar yıpranır. Nasılsa su akar yolunu bulur” dedi.

■ Sonraki periyotta tarafları buluşturmak ve işi çözmek için araya hem yönetimi hem Ersun Yanal’ı tanıyan birçok kişi girdi. Ancak Ersun hoca kesin bir dille karşı çıkıp, “Eğer yönetim resmi bir görüşme teklifi yapmazsa, aracılar vasıtasıyla bu iş olmaz” karşılığını verdi. Peş peşe gelen kötü sonuçlar ve taraftarın baskısının ardından Semih Özsoy, yönetim adına ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdi. Sonrasında Ali Koç ile bu görüşmenin değerlendirmesini yaptı.

‘Para konuşmayalım’

■ Başkan ikna olduktan sonra taraflar bir kez daha buluştu. Görüşmede Ersun Yanal, para konusunu en sona bırakarak, “Bu konu en kolay anlaşabileceğimiz nokta” dedi. Takımın kadro yapılanması ve transferler üzerinde uzun uzun görüşlerini aktardı. Yanal, Fenerbahçe’yi ayağa kaldırmak için öncelikli planının ‘kronik sıkıntılı’ oyunculardan kurtulup kadro içinde bütünlük yaratmak olduğunu söyledi.

■ En çok merak edilen konu Damien Comolli... Ersun Yanal, bu konuda şart koşmadı. Fakat kariyeri boyunca böyle bir yapıda çalışmadığını ve buna yatkın olmadığını dile getirdi. Bu noktada yönetim cephesi kesin bir yorum yapmadı. İlk etapta Yanal-Comolli ikilisi birlikte çalışacak. İlerleyen süreçte her şey olabilir.

Bugün açıklanıyor

■ Peş peşe yapılan görüşmelerin ardından taraflar günler önce imzaları attı. Ancak Cocu’nun sözleşme fesih süreci uzadığı için açıklama yapılamadı. Dün Hollandalı teknik adamla yollar resmen ayrıldı. Fenerbahçe’nin taraftarı sevindirecek açıklaması bugün gelebilir.

Serhat Demirtaş