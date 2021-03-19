Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig’in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanda, pas ve şut çalıştı. İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Teknik direktör Ersun Yanal’ın eski öğrencisi olan ve Türkiye’de Denizlispor ile Diyarbakırspor forması giyen Muhammed Yusuf Abdürrezzak, Antalyaspor’un çalışma sistemiyle antrenman programlarını yakından incelemek için tesislere geldi. Mısırlı eski milli futbolcu, Akdeniz ekibinin bugünkü çalışmasını izledi.

Öte yandan, sakatlık süreci geçiren ve bireysel performans antrenmanlarına devam eden oyuncular Ufuk Akyol ile Bahadır Öztürk, 11 yaş altı takımıyla çalıştı. Hakan Özmert, A takımın idmanı sonrası Ufuk ve Bahadır’a rakip olarak miniklerin takımında yer aldı.

Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.