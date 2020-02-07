Ersun Yanal’ın en büyük yardımcısı Emre Belözoğlu

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçında 62. dakikada oyuna dahil oldu. Kaptan, son saniyelerde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştüğü için yarınki Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Emre belki sahada arkadaşlarına yardım edemeyecek ancak saha dışında boş durmuyor.

Tecrübeli futbolcu, takıma sık sık motivasyon konuşmaları yaparak bu konuda Ersun Yanal’ın en büyük yardımcısı oldu.