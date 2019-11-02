Ersun Yanal’ın en büyük endişesi rehavet

Fenerbahçe, ligde Denizli ve Konyaspor, kupada ise Tarsus’u yenerek 3 maçlık seri yakaladı. Takımda moraller üst düzey. Bu haftaki rakip de ligin en sıkıntılı takımı Kayserispor. Ancak bu durum Ersun Yanal’ı endişelendiriyor. Takımının rehavete kapılmasından çekinen başarılı teknik adam, bunu önlemek için öğrencileriyle peş peşe toplantılar yapıyor. Kayserispor’un Bülent Uygun ile yeni sayfa açmak istediğini hatırlatan Yanal, “Evet, herkes bizi büyük favori olarak görüyor. Ancak maçlar kağıt üzerinde değil, sahada kazanılıyor. Bunun için de 90 dakika aynı istek ve arzuyla savaşmamız şart” ifadelerini kullandı.

‘Zirve için seri şart’

Tecrübeli çalıştırıcı, adım adım liderlik koltuğuna yaklaştıklarını söyleyerek, “Yapacağımız bir hata, geri düşmemize neden olacak. Bizim yerimiz zirve. Oraya çıkmak için yakaladığımız galibiyet serisini sürdürmemiz gerekiyor. Kayseri ve Kasımpaşa maçlarını kazanarak milli araya girersek, ligin ilk yarısını zirvede bitirmek için önemli bir avantaj yakalarız” diye konuştu.

Yusuf Dursun