Fenerbahçe, Galatasaray derbisini ‘taraftardan özür dileme’ fırsatı olarak görüyor. Ersun Yanal’ı en çok endişelendiren konu, Sarı-Lacivertliler’in Kadıköy’de ezeli rakibine 19 yıldır kaybetmeme geleneğinin takım üzerinde baskı yaratması. Başarılı teknik adam, oyuncularından sahaya bu istatistiği unutarak çıkmalarını istedi. Yanal ayrıca derbide sakin kalmanın önemine de değinerek, “İki takım için de çok kritik bir müsabaka. Arkamızda taraftar desteğimiz varken, sinirlerimize hakim olup, maçı 11 kişi tamamlarsak ibre bize döner” sözleriyle uyarıda bulundu. Seç seçebilirsen! Sarı-Lacivertliler’in derbi 11’ini belirlemek ise Ersun Yanal için hiç kolay olmayacak. Kalede Volkan- Harun rekabeti, savunmada Serdar ile Sadık arasında yapılacak seçim, Mehmet Ekici’nin yokluğunda Jailson ve Zajc’ın idmanlarda ön plana çıkması, solda Moses ile Valbuena’nın hırsı, deneyimli hocayı zorluyor.

Yusuf Dursun