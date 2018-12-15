Ersun Yanal 2014 yılında nisan ayında şampiyon yaptığı Fenerbahçe'ye geri döndü... Ancak tecrübeli teknik adam belki de kariyerinin en zorlu görevine soyundu. Yanal'ın ligde 17. sırada yer alan ve tarihinin en kötü dönemini geçiren Sarı- Lacivertli takımı nasıl ayağa kaldıracağı merak konusu. Başarılı hoca dün resmen göreve başlar başlamaz hemen kolları sıvadı. İşte acil eylem planı:

YILDIZLARA BİREYSEL İDMAN

Ersun Yanal ilk olarak mevcut kadroyu mental açıdan yukarı çekmeyi planlıyor. Yanal kötü sonuçlar nedeniyle büyük bir özgüven kaybı yaşayan futbolcularla bire bir görüşecek. Ayrıca özellikle yıldız futbolculara yaptırılacak bireysel idmanlarla takımın fiziki gücü de iyi duruma getirilecek.

YENİDEN BİRLİK-BERABERLİK

Tecrübeli hoca ikinci olarak ise Samandıra ruhunu yeniden getirmek istiyor... Burada kilit rolü ise Ersun Yanal'ın ekibine almayı düşündüğü Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk gibi eski yıldızlar oynayacak. Takım içinde yeniden eski günlerdeki gibi birlik beraberlik havası oluşturlacak.

ESKİ GÜNLERE GERİ DÖNÜŞ

Yanal'ın acil eylem planında yer alan diğer madde ise takım- tribün sinerjisi... Başarılı hoca, son yıllarda büyük zarar gören futbolcular ile taraftarlar arasındaki ilişkiyi yeniden eski günlere döndürmeyi planlıyor. Ancak bunun için de saha sonuçlarının kısa sürede olumluya dönmesi gerekiyor..

STOPER, ORTA SAHA VE FORVET

Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe'nin kaderini belirleyecek en önemli konulardan birisi de ara transfer... Kadronun eksiklerini tespit eden Ersun Yanal'ın 3-4 bölgeye kesin olarak takviye istediğini belirtiliyor. Yanal'ın özellikle stoper, orta alan ve hücum bölgesini eksik olarak gördüğü ifade ediliyor.

​VOLKAN BALLI'DA İŞLEM TAMAM

Yönetimin idari menajer olarak göreve getirmeyi düşündüğü Volkan Ballı ile anlaşıldı. Ballı kısa sürede iş başı yapacak.

Kaynak: Takvim