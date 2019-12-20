Son 6 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Sarı-Lacivertli ekipte Yanal, kadroda bazı dokunuşlar yapmak isterken, iki oyuncu ile ilgili vereceği karar belirleyici olacak. Yanal öncelikle Sivasspor deplasmanında sonradan oyuna giren ve etkili bir performans ortaya koyan Deniz’i kadroya monte etmeyi planlıyor. Ayrıca Deniz oyuna girdikten sonra orta alanın ortasına geçen Ozan Tufan’ın bu bölgede çok daha iyi oynaması da Yanal’ı düşündüren bir başka konu. Ersun Hoca, Ozan Tufan’ı bu bölgeye alıp yeni bir 11 kurgusu üzerinde çalışıyor.

Kaynak: Star