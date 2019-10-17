Hasan Ali, Rodrigues ve Moses takıma döndü, bu kez de Max Kruse’nin sakatlığı can sıktı. Alman futbolcu, kasığındaki ağrılar nedeniyle, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışıyor.

Kruse’nn Denizlispor karşısında oynayıp oynamayacağı, cumartesi günü netleşecek. Yıldız futbolcunun sahaya çıkma şansı olsa da Ersun Yanal her ihtimali düşünüyor. Tecrübeli teknik adam, Kruse’nin yerine Miha Zajc ve Ferdi Kadıoğlu’nu hazırlıyor. Zajc, bu sezon 11’de hiç oynamadı.

Ferdi’den 1 gol 1 asist

Sloven oyuncu Başakşehir karşısında 17, Trabzon maçında 21 dakika sahada kalırken Antalya mücadelesinde 45 dakikada görev yaptı. Ferdi ise hazırlık maçlarındaki başarılı performansı sonrası ligin ilk 4 haftasında süre aldı. 1 gol, 1 asistle parlayan 20 yaşındaki futbolcu, son 3 maçta oynatılmadı.