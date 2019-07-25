Hertha Berlin maçı sonu gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersun Yanal, " Umarım en kısa zamanda transferler sonuçlanır ve lige hazır hale geliriz. Jailson'u stoper oynatma sebebim arayış... Fena da oynamadı ama 2 maçla da buna net bir yorum yapamazsınız. Bu tür maçlar kaygısı düşük maçlardır. Kendi içimizde bulabildiğimiz en iyi alternatif bu" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe'nin hedefi bellidir"

Hafta sonu Isla ve Dirar'ın da takıma katılacağını belirten Yanal, "Bu süreç içerisinde Türkiye'de de maç yapacağız ve onlar da hazır hale gelecekler. Fenerbahçe'nin hedefi bellidir. İhtiyaçlar ve hedefleri de bu yüzden ortaya koyuyoruz. Transfer çalışmaları önceden başladı ancak bir an önce de sonuçlanmasını bekliyoruz. 3,5 haftalık bir süremiz daha var." dedi.

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