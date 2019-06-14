Geride kalan sezonda kaleci performansları beklentilerin altında kaldı. Volkan Demirel ve Harun Tekin, hatalı goller yiyerek birçok maçta puan kaybı yaşanmasına neden oldu. Ali Koç ve yönetim, Volkan’a jübile yaptırıp yeni bir kaleci transfer etme taraftarı.

Başkan Koç, geçtiğimiz sezon başında tecrübeli file bekçisinin sözleşmesini yenilerken de, “Bu son senesi olacak” demişti. Ancak Ersun Yanal farklı düşüncede. Deneyimli çalıştırıcı, mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkılacak bu sezonda Volkan Demirel’in de takımda kalmasını istiyor.

17 yıldır kalede

Yanal, kaptanla en azından 1 sezonluk sözleşme yapılması taraftarı. 37 yaşındaki file bekçisiin gönlü de bu sezon 4. yıldızı taktıktan sonra futbolu bırakmaktan yana. Bu konudaki son karar, Ali Koç ile Ersun Yanal arasında yapılacak görüşmeden sonra verilecek. Volkan, 2002’den beri Sarı-Lacivertliler’in kalesini koruyor.

Yusuf Dursun