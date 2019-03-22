Ersun Yanal'dan uyarı: Telafisi yok!

ErsunYanal, dünkü antrenman öncesi öğrencilerine uyarılarda bulunarak, “Şimdiye kadar yaptığımız hataları telafi etme şansımız oldu ancak ligde son viraja girilirken böyle bir imkanımız olmayacak. Önümüzde 8 finalimiz var” dedi.

22 Mart 2019, Cuma 05:55
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Ersun Yanal'dan uyarı: Telafisi yok!

Sarı-Lacivertliler, 7 Nisan Pazar günü Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını dün yaptığı tek antrenman ile sürdürdü. İdman öncesi öğrencilerini etrafına toplayan Ersun Yanal, uyarılarda bulundu. Deneyimli teknik adam, “Son haftalarda daha iyiye gidiyoruz. Hatalar yaptık ancak bunları telafi edecek şanslarımız da oldu. Lige verilen ara bittikten sonra son viraja gireceğiz. Bu süreçte artık hataların telafisi olmayacak. Bu nedenle çok daha dikkatli davranmamız şart. 8 final maçımız var. Ankaragücü ve Galatasaray sınavlarıyla bu viraja gireceğiz. 2 galibiyet, bizi puan tablosunda hedeflediğimiz yerlere getirecektir” ifadelerini kullandı.

‘Derbide affettiririz’

Ersun Yanal, taraftarların her şartta verdikleri desteği de hatırlatarak, “Onlar sayesinde ayağa kalktık. Verdikleri güçle maçları kazanıyoruz. 12. adamın bu desteğine, seri galibiyetlerle karşılık verebiliriz. Özellikle Kadıköy’deki Galatasaray derbisinde bize yakışır futbol ve 3 puanla biraz olsun kendimizi affettirebiliriz” dedi.

Yusuf Dursun

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