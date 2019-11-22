Ersun Yanal'dan uyarı geldi

Oyuncularıyla toplantı yapan Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal, milli maç arasının tempolarını düşürmemesi gerektiğini söyledi.

22 Kasım 2019, Cuma 06:11 Son Güncelleme:
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Ersun Yanal'dan uyarı geldi

Ersun Yanal, milli maç arasının tempolarını düşürmemesi gerektiğini söyledi.

Oyuncularıyla toplantı yapan başarılı teknik adam, “Lige verilen araların ardından yeniden sahaya çıkmak, her takım için zordur. Biz de bu sezon zaman zaman bunun sıkıntısını yaşadık. Bunun bir kez daha başımıza gelmemesi için çok iyi motive olmak zorundayız. Bunu başarırsak, Malatya’dan kayıpsız döneriz. Eksiklerimiz var ancak yerlerine oynayacak arkadaşlarımıza da güvenimiz tam” diye konuştu.

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