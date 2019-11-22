Ersun Yanal, milli maç arasının tempolarını düşürmemesi gerektiğini söyledi.

Oyuncularıyla toplantı yapan başarılı teknik adam, “Lige verilen araların ardından yeniden sahaya çıkmak, her takım için zordur. Biz de bu sezon zaman zaman bunun sıkıntısını yaşadık. Bunun bir kez daha başımıza gelmemesi için çok iyi motive olmak zorundayız. Bunu başarırsak, Malatya’dan kayıpsız döneriz. Eksiklerimiz var ancak yerlerine oynayacak arkadaşlarımıza da güvenimiz tam” diye konuştu.

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