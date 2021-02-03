Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, insanüstü mücadele örneği sergilediklerini belirtirken, maçlarındaki hakem yönetimlerini eleştirdi.

Yanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, şunları kaydetti:

"Hepimiz, insanüstü bir mücadele veriyoruz. Transformers filmi değil, canı, ruhu, duyguları, evinde eşi, çocuğu olan insanların mücadelesi bu. Transfer yasağı, sakatlık, salgın, her şey ile mücadele ediyoruz. Tüm bunlara rağmen duygularımızı bir kenara bırakıp savaşıyoruz. Kupa dahil 8 maçtır kaybetmiyoruz. Bu serinin içinde Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi zorluk derecesi çok yüksek maçlar var. Biz her şeye karşı savaşıyor ve kazanıyoruz. Ama buna bir de hakemler eklenince inanın omuzlarımızdaki yük daha da artıyor. İşte o zaman mücadele gücümüzü yitiriyoruz."









"İyi ki böyle bir ekibin teknik direktörüyüm"

"Bunu sadece Beşiktaş maçı için söylemiyorum." ifadesine yer veren Yanal, şu değerlendirmede bulundu:

"Antalyaspor’un geride kalan maçlarına bakın, ofsayttan yenilen goller, gerçekten çok ama çok ağır kırmızı kartlar. Her şey üst üste gelince açıkçası sisteme olan inancımız sarsılıyor. Ve sadece bir kişi çıkıp iki düdükle, bu sarsılmaya neden olmamalı. Herkes aynaya bakıp nerede hata yaptığına bakmalı. VAR’a bakıp gerçeği göremeyenler aynaya bakıp hatasını görebilir mi bilmiyorum. Ama koca koca adamları soyunma odasında ağlatmaya da kimsenin hakkı yok. Oyuncularımla gurur duyuyorum. İyi ki böyle bir ekibin teknik direktörüyüm. Yaşadığımız bu akşamı asla unutmayacağım. Teşekkür ederim çocuklar, sizi herkes alkışlıyor. Haydi kaldırın kafanızı, yenmemiz gereken çok şey var."