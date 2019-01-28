Ligde ikinci yarıya da istediği başlangıcı yapamayan ve son olarak Ziraat Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor’a elenen Fenerbahçe, 19. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Mücadele öncesi Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Yanal'ın maç öncesi açıklamaları:

"Artık galibiyetlere başlayacağımız yolculuğun ilk etabı bugün. Lig yeniden başlıyor gibi mücadele edeceğiz. Arzulu oynayıp, kazanmamız gerekiyor."

"Kadromuz 21 kişi, bu isimlerle çıkıyoruz. Transfer görüşmeleri var. Sanırım Diego Reyes transfer görüşmelerini bitirdi."







