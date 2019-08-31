Ersun Yanal, dünkü antrenmanda öğencilerine uyarılarda bulundu. Trabzonspor’un AEK karşısında aldığı yenilginin kimseyi yanıltmaması gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, “Her ne kadar yenilseler de karşımıza turu geçmenin moraliyle çıkacaklar.

Trabzonspor çok mücadele eden, savaşan bir takım. Ayrıca birçok kaliteli futbolcuya sahipler. Her hatamıza ceza kesebilirler” ifadelerini kullandı. Ersun Yanal, çok zor bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, “Her şeye rağmen sahamızda favori biziz. Kendi oyunumuzu oynarsak, milli araya 3’te 3 yapıp moralli gireriz” dedi.