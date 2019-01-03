Yanal, oyun tarzına uygun olduğunu düşündüğü gurbetçi oyuncunun özellikle orta alanda Mehmet Ekici ile güçlerine güç katacağı görüşünde. Ligin ikinci yarısında kafasındaki oyun şablonunu rakip alana yıkma üzerine kuran Ersun Hoca, kadroda Tolgay gibi bir oyuncunun olması halinde hem topa hem de oyuna hükmedebileceklerini düşünüyor. (Türkiye Gazetesi)