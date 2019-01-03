Ersun Yanal'dan Tolgay açıklaması: Çok isterim
Fenerbahçe’de gözler yeni transferlerde. Gündemdeki sıcak isim ise hiç kuşkusuz Beşiktaşlı Tolgay Arslan. İstatistiklere önem veren ve hücum futbolunu seven Ersun Yanal, Tolgay Arslan konusuna çok sıcak baktığını yönetime bildirdi.
Yanal, oyun tarzına uygun olduğunu düşündüğü gurbetçi oyuncunun özellikle orta alanda Mehmet Ekici ile güçlerine güç katacağı görüşünde. Ligin ikinci yarısında kafasındaki oyun şablonunu rakip alana yıkma üzerine kuran Ersun Hoca, kadroda Tolgay gibi bir oyuncunun olması halinde hem topa hem de oyuna hükmedebileceklerini düşünüyor. (Türkiye Gazetesi)