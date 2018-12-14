Ersun Yanal'dan taraftara mesaj!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, sosyal medya hesabından taraftara seslendi.

14 Aralık 2018, Cuma 22:16 Son Güncelleme:
- A +
Ersun Yanal'dan taraftara mesaj!

Fenerbahçe'de 4 yıllık aranın ardından yeniden göreve gelen Ersun Yanal, sosyal medya aracılığıyla taraftara mesaj gönderdi...

Deneyimli teknik adam twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bir insan bir camiayı "bir şey" görür, bu hayattır. Bir insan bir camiayı "çok şey" görür, bu sevgidir. Ama bir insan bir camiayı "HERŞEY" görüyorsa, bu AŞK'tır. Siz benim için herşeysiniz; BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARI!'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarları bu paylaşıma saniyeler içerisinde binlerce etkileşim gösterdi.



YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.