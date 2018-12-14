Fenerbahçe'de 4 yıllık aranın ardından yeniden göreve gelen Ersun Yanal, sosyal medya aracılığıyla taraftara mesaj gönderdi...

Deneyimli teknik adam twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bir insan bir camiayı "bir şey" görür, bu hayattır. Bir insan bir camiayı "çok şey" görür, bu sevgidir. Ama bir insan bir camiayı "HERŞEY" görüyorsa, bu AŞK'tır. Siz benim için herşeysiniz; BÜYÜK FENERBAHÇE TARAFTARI!'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarları bu paylaşıma saniyeler içerisinde binlerce etkileşim gösterdi.







