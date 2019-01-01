Fenerbahçe, yarın saat 18'de Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak olan takım, 19'da ise idmana başlayacak.

Yanal herkesi istiyor

Teknik direktör Ersun Yanal'ın ise tüm takıam mesaj yolladığı ve "Sakat olsun olması, herkesi Samandıra'da görmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Volkan özür dileyecek!

Kadro dışı kalan, daha sonra ise affedilen Aatif ve Nabil Dirar da yarın tesislere gelecek. Hala affedilmeyen Volkan Demirel'in ise menajeri Erdinç Şehit ile beraber yine Samandıra'ya gelerek özür dilemesi ve Yanal'la bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Volkan'ın başkan Ali Koç'la da görüşme ihtimalinin olduğu bilgisi de alındı.

3 Ocak Perşembe günü kamp için Antalya'ya gidecek sarı-lacivertliler, 11 Ocak Cuma gününe kadar Belek'te çalışacak.

Yusuf Dursun