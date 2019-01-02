Fenerbahçe'de ikinci yarı için kolları sıvayan Ersun Yanal, sürpriz bir bölgeye transfer istedi. Yanal, kadroda Ayew ve Valbuena gibi iki kenar oyuncusu olmasına rağmen kanat pozisyonu için yönetimden transfer talebinde bulundu. Bu isteğim arkasındaki en büyük etkenin ise Valbuena'nın savunma yönünde aksaması olduğu ifade edildi. Fransız futbolcuya hücumda çok güvenen Ersun yanal, savunma yönünün aksama ihtimali nedeniyle bu bölgeye takviye planlıyor.

Fenerbahçe'de Aatif affeidldi ve takıma döndü. Ancak Faslı futbolcunun durumunun belirsiz olması yüzünden sol kanatta sıkıntı yaşanabilir. Bu nedenle yurt içi ve dışından bazı oyuncularla temaslar sürüyor. Teknik Direktör Ersun Yanal bu konuyla alakalı talebini ifade ederken, daha önce çalıştığı dönemde Moussa Sow ile yaşadığı ve devamında çözdüğü sıkıntıdan bahsetti.

Sarı-Lacivertli takımın o dönemki yıldızlarından olan Senegalli futbolcu, oyunu sadece tek yönlü oynuyordu. Bu nedenle Yanal futboluyu birkaç maç kadroya almayınca sıkıntılar yaşanmıştı. Sow da çok geçmeden savunmaya gelmeden ve rakip beki takip etmeden oynayamayacağını anlamıştı.

Arayışları sürüyor

Bu sürenin ardından Sow oyunu iki yönlü oynamaya başladı ve bu durum takımın genel performansına olumlu yansıdı. Teknik patron Ersun Yanal, sezonun ikinci yarısında da hüuma yönelik kanat oyuncularından böyle bir performans bekliyor.Deneyimli hoca bu nedenle savunma yönü de güçlü olan kanat oyuncuları için çalışmalarını sürdürüyor. (Skorer)