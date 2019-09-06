Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tamamlandıktan sonra kadro önemli ve tecrübeli stoperleri bünyesinde barındırmaya başladı.

Zanka, Serdar Aziz, Sadık, Adil Rami gibi isimlerden yeri ilk etapta garanti olan Zanka gibi gözüküyor. Diğer formaya üç stoper adayı olsa da bu görevi büyük olasılıkla orta saha oyuncusu Jailson üstlenecek. Hazırlık kampı ve maçlarında stoper eksikliği sebebiyle bu bölgeye kaydırılan Brezilyalı oyuncu sıradışı bir performans sergiledi.

Geçici olarak bu bölgede forma giyen Jailson artık stoper olarak görev yapacak. Orta sahadaki kalabalık sebebiyle Teknik Direktör Ersun Yanal, bu futbolcuyu savunmada kullanacak.

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Artıları çok

Jailson’un kısa mesafede çabuk olması, oyun zekası ve topu oyuna sokması gibi etkenler Yanal için çok cazip. Özellikle savunmadan topla çıkmanın önemine vurgu yapan deneyimli hocanın elinde bu konuyla ilgili Jailson’dan daha iyi bir opsiyon bulunmuyor.

Brezilyalı oyuncu orta saha oyuncusu olmasının avantajlarını bu bölgede kullanıyor. Sambacı hazırlık ve resmi maçlardaki tek hatasını Başakşehir’e karşı yaptı. Stoper alışkanlıkları tam olarak oturmadığı için çizgide rakibini geçirdi ve bu atak golle sonuçlandı.

Ancak bunun dışında futbolcunun performansı kusursuza yakındı. Deneyimli teknik adam zamanla bu eksikliğin de giderileceğini düşünüyor. Artıları eksilerine göre çok daha fazla olan Jailson ideal 11’de stoper olarak görev yapacak. Atakları kesmenin yanı sıra atak başlangıcı ve topla çıkışlarda takıma katkı sağlayacak.

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Gönderilmesi planlanıyordu

Geçen sezonki Zenit maçındaki performansı sonrası Teknik Direktör Ersun Yanal, Brezilyalı futbolcuyu ilk 11’de düşünmemişti. Buradaki temel detay Brezilyalı’nın orta saha için yeteri kadar dayanıklı olmamasıydı. Ancak bu dayanıklılık problemi savunma için geçerli değil. Geçen sezon orta saha oyuncusu olarak gönderilmesi planlanan Jailson an itibariyle takımın vazgeçilmez savunmacılarından biri oldu.Brezilyalı futbolcu orta saha ve savunma özelliklerini birleştirmesiyle modern futbolun gerekliliklerini savunma hattında fazlasıyla yapıyor. Bu şekilde devam etmesi durumunda Jailson’un ilerleyen dönemde çok iyi bir bonservis bedeli ile satılması bekleniyor.

(Milliyet)

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