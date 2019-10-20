Süper Lig’de önceki hafta evinde Antalyaspor’a 1-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Fenerbahçe, Denizli’de güldü. Milli maç arasının ardından Atatürk Stadı’nda yeşil siyahlıların karşısına çıkan sarı lacivertliler 39’da Tolga ile öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Fenerbahçe 62'nci dakikada Vedat Muriç ile farkı 2’ye çıkarırken, 73’te Estupinan ev sahibini umutlandırdı. Ancak kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Fenerbahçe 2 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal, bireysel hatalardan yakındı ve "Bu sezon 7. golümüz bireysel hatadan. Başta da söylediğim gibi önemli olan deplasmanlar, her takımı için zor olacak deplasmanlar. Artık takımlar oyun disiplinleri ve sistemleriyle oldukça dirençli ve karşılık veren takımlar oldular." diye konuştu.

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'2-0'dan sonraki oyunu doğru oynamalıydık'

Bu galibiyetin özgüven açısından çok önemli olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Biz ideal oyuncularımızı takıma katıp ideal performanslarını yükseltmekle uğraşıyoruz. Bu sene mazeretimiz yok ama şu an çözmemiz gereken sorunlar bunlar. Oyuncuların performansı arttıkça kolaya dönüşecek. Birkaç kaybımızı düzeltme adına iyi fırsat yakalamış olduk. 70. dakikaya kadar tamam ama 2-0'dan sonraki oyunu doğru oynamalıydık. En azından bunu sonuca bağlayabilmemiz özgüven açısından önemliydi. Bize katkı verecek oyuncularımızın da dönüşüyle her şey daha iyiye gidecek." ifadelerini kullandı.

'Emre özel bir oyuncu ve karakter'

Emre Belözoğlu'na övgüler yağdıran Yanal, "Emre özel bir oyuncu ve karakter. Fenerbahçeli ve Fenerbahçe'ye destek olacak her alanda gözünü kapatıp destek veriyor. Takımın bir gücü var tabii, onu da yukarı çektiğimizde hem liderlik açısından, hem de bütünlük açısından bize önemli mesafe katetmemizde yardımcı." dedi.

'Fenerbahçe kadrosu önemli ve değerlidir'

Ferdi'nin kadroda olmamasına dair sorulan soruya cevap veren deneyimli hoca, "Fenerbahçe kadrosu önemli ve değerlidir. Burada olmakla oynamaksa ciddi hazırlık gerektirir. En önemli aşaması sosyal ve psikolojik, yetenek, beceri ve takımdaki ahenk olarak hazır olmak, ruhen konuyu iyi idare etmek gerekir. Fenerbahçe'nin takım mühendisliğinde hem Fenerbahçe'de oyuncuların gerekli performansı hem de bizim oyuncular üstünde gördüğümüz performansı değerlendirmek gerek. Background'u ve CV'si Fenerbahçe ile özdeşleşmemiş demek kimsenin hakkı değil, oyuncumuzu kullanacağız" ifadelerini kullandı.

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