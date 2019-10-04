Galatasaray derbisinin ardından taraftarı önüne çıkacak olan Fenerbahçe, Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, Antalya önünde alacağı gollü bir zaferle yeniden zirveye yükselebilir.

Derbi 11'ini bozmayan Ersun Yanal, zorlu maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Taraftarlarının önünde 3 puan almak istediklerini belirten Yanal, ''Yaklaşık 50 bin taraftarımızın önünde herkesin keyif alacağı bir oyunla galip gelmek istiyoruz. Her takıma saygı duyuyoruz. Bize karşı farklı oynadıklarını biliyoruz. İyi yoldayız, iyi gelişiyoruz. Bize katılacak oyuncularla gücümüzü geliştirerek devam ediyoruz.'' dedi.

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Birçok mevkiyi oynayabilen oyuncularla birlikte olduğunu ifade eden Yanal, İyi yoldayız, iyi gelişiyoruz. Oyuncularımızın özellikle baskılı oyunda rakibe üstünlük sağlama becerilerini arttırmaya gayret ediyoruz. Biz birçok mevkiyi oynayabilen oyuncularla birlikteyiz. Diğer oyuncularımız geldiğinde iştahlı, güçlü, daha çok zorluk çıkartacak bir Fenerbahçe ortaya çıkacak." diye konuştu.

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