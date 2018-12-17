Fenerbahçe’nin kuşkusuz en çok eleştirilen oyuncularının başında İslam Slimani geliyor. Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’den kiralık olarak alınan Slimani, bu sezon rakip filelere sadece 4 gol atabildi.

Süper Lig’de şu ana kadar 12 maçta sadece 1 gol atabilen Slimani, bu sevincini de 1 Eylül’de 3-2 kaybedilen Kayserispor mücadelesinde yaşamıştı.

Sonrasında rakip fileleri hiç havalandıramayan ve yakaladığı pozisyonları da cömertçe harcayan Cezayirli yıldız, ruhsal anlamda tam bir çöküntü içine girmişti. “Futbolcuların kafası bir an önce yerden kalkmalı” diyen Sarı-Lacivertliler’in yeni hocası Ersun Yanal da, Slimani’yi yakın markaja aldı.

Tecrübeli forvetle yakından ilginen Yanal, onunla sık sık birebir görüşmeler yapıyor ve 30 yaşındaki forvet de Erzurumspor maçında gerçek gücünü sahaya yansıtmayı hedefliyor.