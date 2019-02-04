Fenerbahçe’de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri, Ali Koç’un ‘elit transfer’ olarak nitelendirdiği İslam Slimani’nin kötü performansı oldu. Cezayirli oyuncunun ara transfer döneminde ayrılması bekleniyordu. Tecrübeli forvetin adı Cardiff, Sevilla ve Real Betis ile anıldı. Ancak ayrılık gerçekleşmedi.

Teknik patron Ersun Yanal şimdi Slimani’den verim almanın yollarını arıyor. Tecrübeli teknik adam, deneyimli forvetin kendine olan güvenini artırmak için kolları sıvadı.

Avrupa’da forma onun

İslam Slimani’ye, başta Sporting formasıyla olmak üzere eski takımlarında attığı golleri izlettiren Yanal, “Bunları yapan adam sensin. Avrupa’nın üst düzey forvetlerinden birisin. Sadece kötü bir dönemden geçiyorsun. Yeniden aynı seviyeye gelebileceğine inanır ve kendine daha fazla güvenirsen, eski günlerine dönebilirsin” sözleriyle motive etmeye çalışıyor.

Ersun Yanal’ın lig maçlarındaki 1 numaralı forvet tercihi Roberto Soldado. Ancak İspanyol oyuncunun adı UEFA listesinde yer almadığı için Avrupa Ligi’nde forma Slimani’nin olacak.

Mehmet Ali Sabuncu