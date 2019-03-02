Ersun Yanal'dan Skrtel ve Soldado'ya kart uyarısı

Ersun Yanal, Çaykur Rizespor maçı öncesi kart sınırında bulunan Martin Skrtel ile Roberto Soldado'yu özel olarak uyardı.

02 Mart 2019, Cumartesi 06:36
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Ersun Yanal'dan Skrtel ve Soldado'ya kart uyarısı

Fenerbahçe, Rizespor’un ardından önümüzdeki hafta lider Başakşehir’e konuk olacak. Teknik direktör Ersun Yanal, bu kritik karşılaşma nedeniyle kart sınırında bulunan oyuncularını uyardı.

Özellikle savunmanın kilit oyuncusu Martin Skrtel ile forvet Roberto Soldado ile özel olarak görüşen Yanal, “Rize maçında kart konusunda çok dikkatli olmalısınız. Böylesi kritik haftalarda göreceğiniz gereksiz kartlar, bize büyük zarar verir” dedi. Kanarya’da Neustadter, Ayew, Eljif ve İsmail de sınırda.

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