Fenerbahçe, Rizespor’un ardından önümüzdeki hafta lider Başakşehir’e konuk olacak. Teknik direktör Ersun Yanal, bu kritik karşılaşma nedeniyle kart sınırında bulunan oyuncularını uyardı.

Özellikle savunmanın kilit oyuncusu Martin Skrtel ile forvet Roberto Soldado ile özel olarak görüşen Yanal, “Rize maçında kart konusunda çok dikkatli olmalısınız. Böylesi kritik haftalarda göreceğiniz gereksiz kartlar, bize büyük zarar verir” dedi. Kanarya’da Neustadter, Ayew, Eljif ve İsmail de sınırda.

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