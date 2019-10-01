Fenerbahçe için Türk Telekom Stadı’ndan 1 puanla ayrılmak çok da sevindirici bir sonuç olmadı. Ancak Ersun Yanal, galibiyet gelmemesine rağmen futbolcuların ortaya koyduğu performanstan ve sahaya yansıttıkları mücadeleden fazlasıyla memnun kaldı.

Maçtan sonra, 3 puana daha yakın taraf olduklarını belirten tecrübeli teknik adam, soyunma odasında öğrencilerini kutladı. Ersun Yanal, iki ismi ise özel olarak tebrik etti. Bu oyuncular, stoperde görev yapan Zanka ve Jailson oldu.

Derbi öncesi, savunmanın göbeği, her iki oyuncunun da hataya meyilli olması nedeniyle Fenerbahçe’nin zayıf noktası olarak görülüyordu. Zanka, adım adım takip ettiği Falcao’ya göz açtırmadı. Ayrıca karşı karışa geldiği bölümlerde Babel’i de başarıyla durdurdu.

Jailson da hatasız bir oyun oynayıp, kritik müdahaleler yaptı. İkiliyi sadece Ersun Yanal değil, arkadaşları da kutladı.