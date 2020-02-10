Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptı. Özellikle Başakşehir karşısında çok iyi bir futbolla 2-1 galip geldi. Trabzonspor maçında da aynı kadro tercih edildi, sonuç yenilgi olsa da takımın sergilediği performans oldukça iyiydi. Ersun Yanal, hem futboldan memnun kaldığı hem de kritik dönemde ilk 11 istikrarı yakalamak adına Alanya karşısında da aynı kadroyu tercih etti. Ancak bu kez performans çok da iyi olmadı. Özellikle Tolga Ciğerci ve Garry Rodrigues vasatı aşamadı. Ersun Yanal, hafta sonundaki Ankaragücü mücadelesinde, uzun bir aradan sonra kadroda revizyona gitmeye hazırlanıyor.

Hasan Ali dönebilir

Tolga ve Rodrigues’e kulübe yolu gözüktü. Kupa maçlarında etkili bir performans sergileyen, ligde de bulduğu şansı iyi değerlendiren Deniz Türüç ile Ferdi Kadıoğlu ilk 11 için iddialı. Ayrıca Kırklareli mücadelesinde alkış alan Miha Zajc da 11’e göz kırptı. Bu isimlerin dışında, uzun süren sakatlığını atlatan Hasan Ali Kaldırım da formasına kavuşarak Dirar’ı kulübeye gönderebilir.



