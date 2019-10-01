Ersun Yanal'dan oyuncularına hem övgü hem sitem

Ersun Yanal’dan oyuncularına hem övgü hem serzeniş: "En zor deplasmanda Kadıköy'deki gibi rahat bir oyun oynadık ama final paslarında çok kolay hatalar yaptık"

01 Ekim 2019, Salı 08:37
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Ersun Yanal'dan oyuncularına hem övgü hem sitem

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 0-0 biten Galatasaray derbisinde rakipten daha iyi olmalarına rağmen hücum bölgesindeki tercih hataları nedeniyle üç puanı kaçırmalarından yakındı. Yanal "Bunu düzeltmek zorundayız" dedi. Üçüncü bölgedeki final paslarında çok kolay tercih hataları yaptıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi:

KADIKÖY GİBİ RAHAT!

"Büyük bir mücadele vererek o bölgeye getirdiğimiz topu daha iyi kullanmalıyız. Herkes bu konuda daha fazla konsantre olmalı ve üçüncü bölgede sakin kalmalı. Türkiye'nin en zor deplasmanındaydık. Ancak maçı Kadıköy'deki gibi rahat oynadık. Hepinizin yardımlaşma içinde olması maçın bu kadar rahat geçmesini sağladı. Bunun için de teşekkür ederim."

(Sabah)

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