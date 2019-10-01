Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 0-0 biten Galatasaray derbisinde rakipten daha iyi olmalarına rağmen hücum bölgesindeki tercih hataları nedeniyle üç puanı kaçırmalarından yakındı. Yanal "Bunu düzeltmek zorundayız" dedi. Üçüncü bölgedeki final paslarında çok kolay tercih hataları yaptıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi:

KADIKÖY GİBİ RAHAT!

"Büyük bir mücadele vererek o bölgeye getirdiğimiz topu daha iyi kullanmalıyız. Herkes bu konuda daha fazla konsantre olmalı ve üçüncü bölgede sakin kalmalı. Türkiye'nin en zor deplasmanındaydık. Ancak maçı Kadıköy'deki gibi rahat oynadık. Hepinizin yardımlaşma içinde olması maçın bu kadar rahat geçmesini sağladı. Bunun için de teşekkür ederim."

(Sabah)