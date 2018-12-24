Ersun Yanal ile birlikte özellikle mental anlamda büyük bir değişim yaşandı. Antrenmanlar çok daha keyifli geçiyor, futbolcuların yüzleri hiç olmadığı kadar gülüyor.

Bunda, Yanal’ın öğrencilerine bir ağabey gibi yaklaşmasının ve yaptığı konuşmalarla özgüven aşılamasının büyük etkisi var.

Başarılı teknik adam, dünkü idmanın ardından futbolcularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Ersun Yanal, ‘moral’ vurgusu yaparak, “Hep birlikte güzel bir hava yakaladık. Yeniden kenetlendik. İlk yarının son maçına çıkacağız. Ardından çok ihtiyaç duyduğunuz tatile çıkacaksınız. Kazanın ve keyifli bir şekilde tatilinizi yapın. Alacağımız galibiyetle puan tablosunda da biraz olsun rahatlayacağız” ifadelerini kullandı.