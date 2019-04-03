Ersun Yanal'dan net mesaj: 6 puan istiyorum
Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı hazırlıkları Galatasaray derbisinin gölgesinde sürüyor. Ersun Yanal futbolcularını Başkent'teki kritik maça movite etmeye çalışırken, "Derbiden önce almamız gereken bir üç puan var. Ankaragücü'nü yenmeden, Galatasaray galibiyetinin anlamı olmaz. 6 puanı istiyorum" vurgusu yapıyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, milli aranın ardından takımın toparlanmasıyla Ankaragücü maçına tam kadro halinde hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde ciddi sakatlığı bulunan futbolcu bulunmazken, tecrübeli teknik adam, takımı Galatasaray derbisinin gölgesinde Ankaragücü maçına motive etmeye çalışıyor. Ersun Yanal'ın antrenman sonraları yaklaşık 30 dakikalık kısa toplantılarla Ankaragücü'ne ait analizleri takımla paylaştığı, bu paylaşım toplantılarında sıklıkla derbi havasından çıkmalarını istediği öğrenildi.
BİZİM İÇİN KALAN 8 KARŞILAŞMA DA DERBİ
Yanal'ın özellikle deplasmanda alınacak galibiyetin kendilerine ciddi bir ivme kazandıracağını vurguladığı kaydedildi. Yanal'ın futbolcularına "Hepinizin derbi maçla ilgili heyecanı olduğunu biliyorum. Ancak mevcut durumda her maç 3 puan olarak bakmak gerek. Bizim hem Ankaragücü'nü hem Galatasaray'ı yenmeye ihtiyacımız var. Başkent'e Galatasaray'ı düşünerek gidersek Ankaragücü maçında sıkıntı yaşarız. Bizim için her maç artık derbi" dediği gelen bilgiler arasında.
(Sabah)