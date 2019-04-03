Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, milli aranın ardından takımın toparlanmasıyla Ankaragücü maçına tam kadro halinde hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerde ciddi sakatlığı bulunan futbolcu bulunmazken, tecrübeli teknik adam, takımı Galatasaray derbisinin gölgesinde Ankaragücü maçına motive etmeye çalışıyor. Ersun Yanal'ın antrenman sonraları yaklaşık 30 dakikalık kısa toplantılarla Ankaragücü'ne ait analizleri takımla paylaştığı, bu paylaşım toplantılarında sıklıkla derbi havasından çıkmalarını istediği öğrenildi.

BİZİM İÇİN KALAN 8 KARŞILAŞMA DA DERBİ

Yanal'ın özellikle deplasmanda alınacak galibiyetin kendilerine ciddi bir ivme kazandıracağını vurguladığı kaydedildi. Yanal'ın futbolcularına "Hepinizin derbi maçla ilgili heyecanı olduğunu biliyorum. Ancak mevcut durumda her maç 3 puan olarak bakmak gerek. Bizim hem Ankaragücü'nü hem Galatasaray'ı yenmeye ihtiyacımız var. Başkent'e Galatasaray'ı düşünerek gidersek Ankaragücü maçında sıkıntı yaşarız. Bizim için her maç artık derbi" dediği gelen bilgiler arasında.

(Sabah)