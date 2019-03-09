Sevdiği sağ kanatta şans bulacak olan Nijeryalı oyuncu, Başakşehir’i gözüne kestirdi. Moses, son haftalarda yarattığı hayal kırıklığını lidere karşı göstereceği performansla telafi etmeye kararlı.

Ersun Yanal, öğrencisinden geriye gelip top almak yerine ceza sahasına koşu yapmasını, sol bek yerine stoperlerin üzerine oynamasını ve kaleye daha yakın olmasını istedi. Başarılı teknik adam, Visca tehlikesinin önünü kesmek için Hasan Ali’ye fazla ileri çıkmaması talimatı verirken, takımını ağırlıklı olarak sağ kanattan hücuma çıkarmayı planlıyor.

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