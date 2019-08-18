Şampiyonluk hedefiyle sezona hazırlanan ve geçen sezon yaşanan kâbusu bir daha tatmak istemeyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sezonun ilk maçı öncesi hayli dikkatli... Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek Gazişehir’le lige başlayacak olan Sarı- Lacivertliler’de deneyimli teknik adam futbolcularını maça bir gün kala ciddi ve sert bir şekilde uyardı. İlk maçta Galatasaray’ın yenildiğini ve Avrupa’nın devleri Barcelona ve Bayern Münih’in yaşadığı beklenmeyen kayıpları örnek gösteren Fener’in hocası, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, “Dikkatli olalım. İlk maçlar zordur ve sürprizlere açıktır, her lig maçı öyle sayılır ama ilk 90 dakika tehlikelidir. Bizim 90 dakika boyunca dikkatli olmamız gerekiyor. Basit hata yapmayalım. Seyircimizin önünde iyi bir galibiyetle lige başlayalım” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Sumudica’ya dikkat!

Bu sözlerin ardından rakip analizini yapan Yanal’ın; Gazişehir’in Denizlispor’dan daha kaliteli takviyeler yaptığına dikkat çekerek, “Karşımızda 1. Lig’den yeni çıkan değil, Süper Lig şartlarında çok iyi bir kadro olacak. Ligi iyi tanıyan bir hocaları var” sözleriyle takımı tam motivasyona çağırdı.

Tüm yeniler kadroda!

Yeni sezon öncesi tam 9 transfer yapan Fenerbahçe’de sezonun ilk maçında nasıl bir kadro olacağı merak konusuydu. Edinilen bilgiye göre Fener’in tüm yenileri yarın maç kadrosunda yer alacak. Vedat Muriç, Deniz Türüç, Altay, Kruse, Rodrigues, Zanka ve Emre’nin 11’de olmaları öngörülürken; Allahyar ve Murat Sağlam’ın ise kulübede şans bekleyeceği öğrenildi.