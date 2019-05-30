Fenerbahçe bir yandan dış transferde girişimlerini tüm hızıyla sürdürürken, diğer yandan da iç yapılanmasına dair hamleler gerçekleştiriyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın gelecek sezon yapılanmasındaki önemli kozlarından birinin de Yusuf Mert Tunç, Abdulcebrail Akbulut ve Oğuz Kağan Güçtekin gibi gençler olabileceği öğrenildi.

2000 doğumlu başarılı forvet oyuncusu Yusuf Mert, 17 yaşındaki sol bek Abdulcebrail ve 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Kağan, takımın bu yaz gerçekleştireceği kamplarda kendilerine yer bulacak. Teknik direktör Ersun Yanal’ın, bu 3 ismin hazırlık süreçlerinde sergileyecekleri performansları sezon genelinde olduğu gibi yakından takip edeceği ifade edildi.

OĞUZ BiR ADIM ÖNDE

Yanal, Mert, Abdulcebrail ve Oğuz Kağan’ın A takıma gösterdikleri uyum, sergiledikleri gelişim ve üst seviyelere hazır hâle gelme durumlarına göre bir değerlendirme yapıp oyunculara dair kararını verecek. Özellikle 20 yaşındaki Oğuz Kağan’ın, tecrübesi sebebiyle isminin A takımda yer bulabilmek adına öne çıktığı belirtiliyor.

Kaynak: Hürriyet