Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisi öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Alınacak 3 puanın öneminden bahseden Yanal, “Çok iyi bir takımız. Ancak konsantrasyon eksikliği nedeniyle son üç haftada kritik puanlar kaybettik. Galatasaray derbisi bizim zirve yarışında var olduğumuzu belgelemenin son şansı olacak. 6 haftadır kazanan, giderek form grafiği yükselen, çok tecrübeli oyunculara sahip olan, son iki yılın şampiyonu rakibimize saygı duyacağız. Ancak biz de Fenerbahçe’yiz” dedi.