Ersun Yanal'dan Galatasaray maçı öncesi açıklama: Biz de Fenerbahçe’yiz!
Galatasaray derbisi öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştiren Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal, ''Son iki yılın şampiyonu rakibimize saygı duyacağız. Ancak biz de Fenerbahçe’yiz” dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisi öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.
FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ FLAŞ HABER
Alınacak 3 puanın öneminden bahseden Yanal, “Çok iyi bir takımız. Ancak konsantrasyon eksikliği nedeniyle son üç haftada kritik puanlar kaybettik. Galatasaray derbisi bizim zirve yarışında var olduğumuzu belgelemenin son şansı olacak. 6 haftadır kazanan, giderek form grafiği yükselen, çok tecrübeli oyunculara sahip olan, son iki yılın şampiyonu rakibimize saygı duyacağız. Ancak biz de Fenerbahçe’yiz” dedi.