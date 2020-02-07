Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3-0 kazanılan maçın ardından Alanyaspor için ara vermeden hazırlıklara başladı. Ersun Yanal, antrenmandan önce oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı ilk olarak kupa galibiyeti nedeniyle öğrencilerini kutlayarak, “Rakibi hafife almadınız, zorlu hava ve saha koşullarına rağmen çok iyi mücadele ettiniz. Aldığımız galibiyetle büyük avnataj elde ettik” diye konuştu. Ersun Yanal daha sonra yarınki Alanyaspor maçının önemine değindi.

‘Hedef çifte şampiyonluk’

58 yaşındaki teknik adam, “Karşımızda, son haftalarda ligde ve kupada kazanma alışkanlığı yakalayan bir rakip olacak. Alanyaspor, Galatasaray karşısında da ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu gösterdi. Trabzon yenilgisi sonrası, daha fazla kayıp yaşayamayız. Aksi taktirde zirveden uzaklaşabiliriz. En büyük avantajımız, taraftarımızın önünde sahaya çıkacak olmamız” ifadelerini kullandı. Ersun Yanal sözlerini, “Bu sezon hem ligde hem de kupada şampiyon olacağımıza inancım tam. Yeter ki Fenerbahçe gibi oynayın” diyerek noktaladı.

Yusuf Dursun