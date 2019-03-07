Slimani ile Benzia’yı artık takımla antrenmanlara almayan Ersun Yanal, diğer öğrencilerine de gözdağı verdi.

Başarılı teknik adam, “Futbolcular bu kulüpten büyük paralar alıyorlar. Bunun karşılığını vermek zorundalar. Vermeyenler için yaptığımız ve yapcağımız şey, yollarımızı ayırmaktır. Ayrılıklar oldu, bundan sonra da olacak” ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal, formayı adaletli bir şekilde dağıtmak için dikkatli davrandığını söyleyerek, “Hak etmeyen kimse bu formayı giyemez” dedi. Deneyimli hoca son olarak Başakşehir maçına değinerek, “Kimse puan tablosundaki yerimize bakarak yorum yapmasın. Bizi hafife alan, üzülür” yorumunu yaptı.