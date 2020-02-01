Fenerbahçe, Trabzonspor maçının son provasını dün Samandıra’da gerçekleştirdi. Ersun Yalan, idman sonrası oyuncularına hem son direktiflerini verdi hem de son uyarılarını yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcı, sakin kalmanın önemine bir kez daha değindi, “Zorlu bir atmosferde oynayacağız. Ne hakemle, ne de rakiple uğraşmayın. Sadece saha içinde kalın. Galibiyetin parolası bu. Kendi oyununuzu oynayın, sahada bize yani Fenerbahçe’ye yakışanı yapın. 90 dakika boyunca motivasyonunuzu kaybetmeden mücadelenizi sergileyin” ifadelerini kullandı.

‘Herkese mesaj olur’

Oyun şablonuna bağlı kalmaları gerektiğinin altını çizen başarılı teknik adam, “Bunu yaptığımızda aldığımız sonuçlar ortada. Beşiktaş derbisiyle başlayan galibiyet serimiz sayesinde hızla ikinci sıraya yükseldik. Eğer Trabzonspor’u da yenersek, şampiyonluk yolundaki en önemli virajlardan biri dönmüş oluruz. Bu galibiyetin değeri sadece 3 puan olmaz. Rakiplere de şampiyonluğun en büyük adayı olduğumuzu gösteririz” dedi.